الإحصاء: 8.6% نسبة المسنين من إجمالي السكان 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاحد، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، حيث يحتفل به العالم يوم الأول من أكتوبر من كل عام والذي حددته الأمم المتحدة في اجتمـاعها يوم 14 ديسمبر عام 1990، بهدف نشر الوعي بين الأفراد والمجتمعات حول أهمية هذا اليوم، ويركز احتفال هذا العام على أهمية "الوفاء بوعود الاعلان العالمى لحقوق الانسان الخاصة بالمسنين عبر الاجيال" .

وتشير الاحصاءات الواردة في تقرير الأمم المتحدة لعام 2019 عن التوقعات السكانية في العالم إلى الاّتي:

- مع حلول عام 2050 سيكون 16% من عدد سكان العالم (واحدا من كل ستة أفراد في العالم) أكبر من سن 65 سنة، أي بزيادة 7% (واحدا من كل 11 فرد) عن عام 2019.

- من المتوقع في أوروبا وأمريكا الشمالية، أن يكون ربع سكانها فوق سن 65 سنة.

- عام 2018 هو أول عام في التاريخ عالمياً يزيد فيه عدد المسنين فوق سن 65 عن عدد الأطفال دون الخامسة.

- من المتوقع أن يزيد عدد من هم فوق سن الـ 80 ثلاثة أضعاف (من 143 مليونا في 2019 إلى 426 مليونا في عام 2050).

- من المتوقع أن يرتفع عدد الأفراد المصنفين على أنهم في سن العمل الأكبر سنا (55 إلى 64 عاما) من 723 مليونا في عام 2021 إلى 1075 مليونا في عام 2050، وفي نهاية المطاف إلى 1218 مليونا بحلول عام 2100.

وأشار الجهاز الى وضع المسنين في مصر حيث تحرص الدولة دائما على رعاية المسنين والحفاظ على حقوقهم وقد تجلي ذلك من خلال نص المادة (83) من الدستور المصري 2014 والتي تنص على " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين".

وطبقا لأهم المؤشرات المتعلقة بالمسنين (60 سنة فأكثر) ما يلي وفقا لتقديرات السكان في 1/7/2023، بلغ عدد المسنين 9.0 مليون مسن بنسبة 8.6٪ من إجمالي السكان عام 2023.

وبلغ عدد المسنين الذكور 4.5 مليون بنسبة 8.3% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.5مليون بنسبة 8.9% من إجمالي السكان الإناث.

وتوقع البقاء على قيد الحياة 68.7سنة للذكور،73.7سنة للإناث، عام 2023.

ونوه الجهاز الي انه بلغ عدد المسنيـن المشتغـلين حوالي1.2ملـيـون مسن بنسبة 13.4%من إجمالي المسنين.

48.7% من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 18.6% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

وبلـغت نسبــة الأميـة بين المسنيـن 53.2٪ عـام 2022 (39.6٪ من إجمالي ذكور المسنين، 67.9٪ من إجمالي إنـاث المسنات) ، بينما كانت النسبـة للحاصليـن على مـؤهل جامعى فـأعلى بيـن المسنين 10.7% عــام 2022 (14.5٪ من إجمالي ذكور المسنين، 6.5٪ من إجمالي إناث المسنات).

و وفقا لبيانات نشرة الخدمات الاجتماعية عام 2022(بيانات أولية):

بلغ عدد مؤسسات رعاية المسنين166 مؤسسة عام 2022 على مستوى الجمهورية وعدد المنتفعين بها 4719 مسن.

بلغ عدد الأندية للمسنين 192 نادي وعدد المنتفعين بها 40.1ألف مسن.

توفر وزارة التضامن الاجتماعي معاشا للأسر التي يرأسها مسنين والتي تبلغ 361.8 ألف أسرة، وتبلغ قيمة المعاش لتلك الأسر حوالي 1.5 مليار جنيها.

كما بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.2٪ من إجمالي العقود.

بلغــت نسبــة إشهادات الطلاق للمسنين10.4٪ من إجمالي إشهادات الطلاق.