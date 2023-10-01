مدير تعليم الجيزة يتفقد إدارتي الدقي وحدائق أكتوبر

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات، وذلك في أول يوم دراسي وكان في استقباله هالة كمال مدير عام الإدارة

وخلال الزيارة أكد سلومة انتظام سير اليوم الأول للعملية الدارسية وتم تنفيذ آلية لدخول الطلاب، حيث كان اليوم دخول طلاب الصف الأول للمراحل رياض أطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي.

كما أكد وكيل الوزارة على توفير واستغلال القاعات والحجرات الغير مستغلة لعمل مجموعات الدعم لطلاب المرحله الثانوية

كما واصل سلومة جولاته وذلك بمتابعة وتفقد مدرسة سميرة موسى التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب معالي المحافظ ، وكان في استقبالهم أسامة نوح مدير عام الإدارة حيث تفقدوا الفصول الدراسية للصفين الأول الابتدائي والإعدادي.

وأكد نائب المحافظ على استلام الكتب الدراسية دون قيدها بالمصروفات كما شاركت نائب المحافظ والسيد وكيل الوزارة الطلاب بزراعة الأشجار وذلك لمبادرة زراعة 600 شجرة مثمرة

كما تابع سلومة الإشراف في الأدوار وتواجد المشرفين عند دخول الطلاب والطالبات الفصول.

