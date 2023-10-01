الكويت توقع عقدا لإنشاء منصة إعلامية مرئية ومسموعة بتكلفة 4ر15 مليون دولار

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 12:47 م

وقعت وزارة الإعلام الكويتية اليوم / الأحد / العقد الخاص بمزايدة إنشاء منصة رقمية متكاملة للإعلام الكويتية متمثلة في منصة إعلامية مرئية ومسموعة عبر الإنترنت بعقد يمتد 5 سنوات بقيمة 050ر5 مليون دينار (نحو 4ر15 مليون دولار) يتضمن حصول الإعلام الكويتية على 10 في المئة من صافي أرباح المنصة وأن تتحمل الشركة الفائزة بالمزايدة الإنشاء والتشغيل والتسويق للمنصة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الكويتية بدر العنزي في اليوم أنه تم توقيع العقد بعد أخذ كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية في الكويت والتأكد من صحة جميع الإجراءات الخاصة بالعقد الذي يعد الأول من نوعه والأعلى إيرادا في مجاله للوزارة بعوائد متوقع أن تكون غير مسبوقة.

وأضاف العنزي أن المنصة الإعلامية الرقمية المرئية والمسموعة عبر الإنترنت تعنى ببث المحتوى الإعلامي بطريقة تتجاوز الطرق والنماذج التقليدية لنقل المحتوى من خلال جميع التطبيقات الممكنة لافتا إلى أن المنصة ستسمح للمستخدم بالوصول للمحتوى التلفزيوني الذي يرغب به عبر الإنترنت من خلال اشتراكه الخاص بالمنصة.

وأوضح أن المشترك في المنصة سيحصل على العديد من الخدمات منها مشاهدة البث المباشر لجميع قنوات تلفزيون دولة الكويت إضافة إلى الاستماع إلى كل محطات إذاعة دولة الكويت مع إمكانية مشاهدة الأعمال التلفزيونية الأرشيفية والجديدة كذلك الاستماع للبرامج الإذاعية الأرشيفية والجديدة.

وذكر أن الشركة المشغلة ستعمل على إنتاج وشراء برامج ومسلسلات وأفلام وفق الضوابط المتبعة في وزارة الإعلام لعرضها من خلال المنصة مشيرا إلى أن هذا العقد الذي يحظى يأتي ترجمة لمرتكزات استراتيجية وزارة الإعلام الكويتية فيما يتعلق بتطبيق التحول الرقمي في الوزارة وتطوير البنية التحتية وتعظيم الإيرادات مشيرا إلى أن أهمية المنصة نابعة أيضا من نمو الحصة السوقية لمنصات التلفزيون المتقدم (أو تي تي) على مستوى العالم مما يؤكد ضرورة مواكبة هذا التوجه العالمي وتعظيم الاستفادة منه.