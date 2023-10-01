البنك الأهلي المصري يساهم في زيادة رأسمال "ايزى كاش" بنسبة 20%

وقع البنك الأهلي المصري على اتفاقية المساهمين بشأن الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة ايزى كاش للدفع الإلكتروني بنسبة 20% من أسهم الشركة بعد الزيادة، بهدف تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء.

حضر التوقيع هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعابدين عريضة رئيس مجلس إدارة شركة ايزي كاش للدفع الإلكتروني والمهندس محمد أبو العينين رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا أحد المساهمين الرئيسين في شركة ايزي كاش ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وأحمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار وأمناء الاستثمار وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، ومصطفى عمران المدير العام لشركة ايزي كاش للدفع الالكتروني ومساهمي الشركة ، وفرق العمل من الجانبين.

حيث صرح هشام عكاشه أن البنك الأهلي المصري يستهدف الاستثمار في شركة ايزى كاش - المساهمة في واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية غير المصرفية - مما يدعم دور البنك في مجال الدفع الإلكتروني والخدمات المالية ومن ثم تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء، بالإضافة الى جذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع المنظومة المصرفية بما يتسق مع دور البنك الاهلي المصري في دعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري في الشمول المالي، والتحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد، والذي يعد محوراً هاما من محاور التطور الاقتصادي وتقليص القطاع غير الرسمي، إضافة الى الأثر الإيجابي المتوقع من الاسراع بوتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل، مؤكدا أن هذا التوقيع يعد من إحدى الخطوات المهمة التي يتبناها البنك نحو نشر ثقافة السداد الالكتروني من خلال المساهمة في الشركات الواعدة مثل شركة ايزى كاش للدفع الإلكتروني، خاصة ان سوق الخدمات المالية غير المصرفية يعد سوقا واعدا وما زال حجم الطلب كبير على مثل تلك النوعية من الخدمات، بما يشجع البنك على التوسع في ابرام مزيد من تلك الاتفاقيات سعيا لتشجيع ودعم المدفوعات الالكترونية والتمويل متناهي الصغر وكذا التمويل الاستهلاكي.

كما أوضح عابدين عريضة أن التعاون مع مؤسسة كبيرة وعريقة مثل البنك الأهلي المصري يعد اضافة مميزة للشركة وتأتي ضمن خطط واستراتيجيات شركة إيزي كاش لإقامة شراكات متميزة وناجحة مع الجهات التي تتمتع بخبرات وثقل في السوق المصرية، خاصة في ضوء تطابق الرؤى لتحقيق الشمول المالي في شتى أنحاء الجمهورية من خلال العمل على تقديم خدمات تكنولوجيا مالية مواكبة للتطور العالمي لخدمة فئات عديدة من التجار ومقدمي الخدمات والشركات بمختلف أنشطتها، مؤكدا تطلعه الى شراكة ناجحة مع تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تتناسب مع أهمية الكيانين، وهو ما تحرص فرق العمل المعنية بكل من البنك والشركة على تحقيقه من خلال التعاون المثمر والتنسيق الكامل فيما بينهما، خاصة في ضوء امتلاك كلا الطرفان للإمكانات المطلوبة لتحقيق تلك النتائج.