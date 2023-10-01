التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام سينجيدا التنزاني في الكونفيدرالية الأفريقية

استقر ريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر على تشكيل فريقه في مواجهة،سينجيدا التنزاني، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد السلام، بإياب دور الـ٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية.

وسيكون التشكيل كالتالي :

حراسة المرمي : محمود جنش

الدفاع : علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة، عمر كمال

الوسط : علي زعزع، غنام محمد- باباتوندي بيلو- ناصر ماهر - عبدالكبير الوادي

الهجوم : مروان محسن

وكان فيوتشر قد خسر لقاء الذهاب بنتيجة 1-0، ويحتاج للفوز بفارق هدفين في لقاء الليلة لضمان التأهل رسميا لدور المجموعات بالبطولة.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة فيوتشر وسينجيدا التنزاني، على أن يرتدي فيوتشر في لقاء الليلة الزي الأحمر كاملًا ويرتدي الحارس اللون الأصفر، فيما يرتدي فريق سينجيدا التنزاني القميص الأزرق والشورت الازرق بينما يرتدي حارس المرمى الزي الفسفوري كاملًا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع أنه في حالة انتهاء المباراة بنتيجة التعادل بمجموع المباراتين سيتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل لدور المجموعات من البطولة.