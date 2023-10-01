عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "كيف نجحت الدولة في تحقيق التنمية والقضاء على الإرهاب؟".

وذكر التقرير، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ركز خلال كلمته أمس أثناء انعقاد مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، على استعراض الإنجازات التي استطاعت الدولة المصرية وقياداتها السياسية أن تحققها على مدار السنوات الماضية.

وأشار مدبولي إلى نقطة هامة وتوضح كيف سرعت مصر من وتيرة التنمية في البلاد بالتوازي مع الحرب على الإرهاب، فقد أكد أنه تم العمل على إعادة الاستقرار المجتمعي والتركيز على محاربة الإرهاب بالتوازي مع مشروعات التنمية.

أيضا، تم الحديث عن شمال سيناء والتي تمثل نموذجا واضحا لخطة الدولة وأولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتنمية سيناء وعكفت على تطوير البنية التحتية فيها وحسنت الأوضاع الاجتماعية للمواطنين بالتوازي مع الحرب على الجماعات الإرهابية.



