رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع انتظام العملية التعليمية

تفقد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية انتظام العملية التعليمية فى اول ايام العام الدراسى الجديد، رافقه الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة، موجهًا التهنئة لجميع منسوبى الجامعة والطلاب على بداية العام الدراسى الجديد،ومتمنيًا لهم عامًا موفقًا، حافل بالتوفيق والإنجاز.

وأشار الدكتور كشك ، إلى أن الجامعة حريصة على إكساب الطلاب المعارف والمهارات من خلال برامجها المتميزة والتي تؤهل الطلاب للإلتحاق بسوق العمل على كافة المستويات وتناسب وظائف المستقبل، مشيرًا الى تطلعه لعمل منظومة تعليمية متكاملة تساهم في إطلاق طاقات الإبداع والتميز لدى الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة انتهت من كافة الترتيبات والتجهيزات لبدء عام دراسي علمى وتعليمي وبحثى متميز ملائم للطلاب، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز المدرجات، والمعامل، وكافة الخدمات اللوجستية المُقدمة للطلاب في سبيل حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة،وتوفير كافة الإحتياجات التى تضمن انتظام سير العملية التعليمية.

وحثّ رئيس الجامعة الطلاب على التحلى بروح التواصل والتعاون والإحترام المتبادل،وتحمل المسئولية،مؤكدًا على ضرورة المشاركة الفعّالة للطلاب فى الأنشطة الطلابية والرياضية المختلفة، وذلك فى إطار سعى الجامعة لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة.

وخلال جولته، تابع الدكتور عربى كشك اجراءات التقديم للطلاب المستجدين ووجه بضرورة تسهيل كافة الاجراءات لهم ولأولياء امورهم ، واختتمت الجولة بحوار مفتوح بين رئيس الجامعة والطلاب وأولياء الامور .