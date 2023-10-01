فى أول يوم دراسى.. وكيل تعليم المنوفية يتابع انتظام المدراس

تابع محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية،انتظام الدراسة ببعض المدارس ، واستهل جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الثانوية الرياضية بنات بإدارة شبين الكوم التعليمية .

وتم خلال الجولة الاطمئنان على نظافة المدرسة وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المنظمة للعمل ،التأكد من انتظام سير العملية التعليمية والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تعوق حسن سير وانتظام اليوم الدراسي اولا بأول ، تحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية، والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب . وشدد السيد مدير المديرية على تهيئة بيئة تعليمية ملائمة للطلاب

وفي سياق متصل شدد على الالتزام بالإشراف اليومي وتوفير بيئة تعليمية آمنة مؤكدا على تناول المشروعات القومية لتوعية الطلاب بمكتسبات الوطن وجهود الدولة لبناء وتنمية الجمهورية الجديدة وأمجاد أكتوبر العظيم في الإذاعة المدرسية وموضوعات التعبير .

يذكر أن العام الدراسي بدأ اليوم بالصفوف الاولى للمراحل التعليمية ( ابتدائي ، إعدادى ، ثانوى عام وفنى )

ومن المقرر ان تستكمل الدراسة غدا الإثنين لجميع الصفوف بمختلف المراحل التعليمية.

وصرح مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم التأكيد على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية بالقيام بجولات مماثلة لمراجعة كافة الاستعدادات والالتزام بكافة القرارات واللوائح المنظمة مع تشكيل غرف عمليات لإزالة اى معوقات قد تحدث في حينها.

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