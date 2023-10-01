كوريا يعود للتشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد أمام قادش

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد نحو ملعب " سيفيتاس ميتروبوليتانو" حيث يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره قادش، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنه من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

ويسعى دييجو سيميوني المدير الفنى لأتلتيكو مدريد، اشراك الأرجنتينى أنخيل كوريا، العائد من الإصابه، في مباراة اليوم أمام قادش، فى ظل الغيابات التى يعانى منها الفريق المدريدى.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق أتلتيكو مدريد كالتالى:

حراسة المرمى: ويان أوبلاك.

خط الدفاع: ناويل مولينا، سيزار أزبيليكويتا ، خوسيه ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو، صامويل لينو.

خط الوسط: أنطوان جريزمان، وساؤول نيجيز ، كوكي ريسوريكسيون ، ماركوس يورينتي.

خط الهجوم: أنخيل كوريا .

ويحتل فريق أتلتيكو مدربد المركز السادس برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فريق قادش المركز التاسع برصيد 9 نقاط.