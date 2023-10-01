ننشر مراحل الماراثون الدولي لدعم الأطفال مرضي السرطان بالأقصر

أعلن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، اليوم الأحد، مراحل إقامة ماراثون رياضي دولي، بمشاركة عدد من الدول الأجنبية بجانب أبناء الأقصر، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 أكتوبر 2023 بساحة معبد الكرنك، والذي يقام لدعم الأطفال مرضي الأورام السرطانية في الصعيد، الذين يتلقون العلاج المجاني داخل الأقسام المختلفة في مستشفى شفاء الأورمان.

يشارك في الماراثون الرياضي الدولي، 400 متسابق حتى الآن يمثلون 6 دول هي (السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، إيطاليا، أسبانيا، روسيا) بجانب المتسابقين المصريين من مختلف المحافظات، وذلك إيماناً بأهمية الرياضة ودورها الفعال في بناء صحة الإنسان.

يقام السباق علي أربع مراحل الأولى، مسار الـ 21 كيلو، مسار الـ 10 كيلو مكرر مرتين ، مسار الـ 2 كيلو، حيث يكون التجمع والبداية من داخل معبد الكرنك من على كورنيش النيل، ويتم الجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل، مع الاستمرار والدوران من أمام مقهى الغورية، والجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل باتجاه معبد الكرنك، ثم الدخول معبد الكرنك من شارع كورنيش النيل حتى نقطة النهاية داخل ساحة المعبد.

وحددت اللجنة المنظمة، لماراثون الأقصر الرياضي، موعد انتهاء التسجيل واستقبال المشاركين من الدول المشاركة في السباقات المعتمدة للتنافس عليها بالإضافة إلى التحضير للمسابقات ومواعيد استلام المتسابقين لأرقام السباق، وموعد بدء الماراثون.

ويهدف الماراثون الدولي إلى دعم مرضي سرطان الصعيد الذين يتلقون العلاج المجاني داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بجانب وضع مصر على أجندة الماراثونات الدولية بسباق دولي ثابت في أكتوبر من كل عام ينطلق من أكبر متحف مفتوح بالعالم، وتشجيع السياحة الرياضية والاستفادة من فعاليات تميز مصر دوليا، والاستمرار في تقديم مستوي تنظيم مشرف يليق بمصر بالتعاون مع الجهات المختصة لتأمين وغلق مسارات السباق، وكذلك تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لغير المحترفين مع التوعية عن أهم التحديات طبقا لأولويات القومية.

وقال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن الهدف من الماراثون الرياضي، وإظهار المناطق التاريخية والمرور بالمعالم المميزة داخل الأقصر، بجانب الترويج لمستشفى شفاء الأورمان في مختلف دول العالم وإبراز تجربتها الرائدة في علاج الأورام السرطانية بالمجان لجميع أبناء الصعيد، وتحقيق الهدف الأساسي "صعيد بلا سرطان"، من خلال الخدمات الطبية المميزة التي تقدمها المستشفى في علاج الأطفال والكبار.

وأشار فؤاد، أن اللجنة المنظمة في حالة انعقاد مستمر لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالماراثون الدولي، ليكون إضافة جديدة في سلسلة نجاحات مستشفى شفاء الأورمان في دعم مرضي السرطان طوال رحلتهم العلاجية.

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