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الأحد 01 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 تلاميذ في حادث انقلاب أتوبيس مدارس بالمنوفية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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أصيب اليوم الأحد 9 أشخاص بينهم 7 تلاميذ فى حادث انقلاب اتوبيس مدرسة خاصة فى مشروع صرف بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية من مركز شرطة أشمون للتحقيق في الواقعة.

تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارًا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بورود بلاغ بانقلاب أتوبيس مدارس أثناء نقل الطلاب في أول أيام الدراسة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتم التنسيق مع الإسعاف لنقل المصابين.

وتنشر “البوابة نيوز” اسماء المصابيين وهم شيماء مكاوى 35 سنة، المشرفة على الحافلة ونورا السيد 33 سنة، وقد اصيبتا بكدمات في أجسامهما.

ومحمود محمد 3 سنوات ونصف،  ورهف محمد خير 4 سنوات، وعبد الناصر محمد 4 سنوات، وإياد محمد عزت 3 سنوات ونصف، وعبد العظيم عطا 28 سنة، وسجي محمد عبد الناصر 9 سنوات، وكمال مصطفى كمال 4 سنوات ونصف، وقد أُصيبوا بكدمات وجروح وكسور ونزيف.

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