الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة داخل جوال في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من كشف ملابسات العثور على جثة عاطل بالإسكندرية وضبط مرتكبي الواقعة.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الاسكندرية بالعثور على جثة داخل جوال بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (فكهانى، فران "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر الفكهانى بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، لذلك قام بإحتجازه بشقة تحت التشطيب وتعدى عليه بالضرب إلا أنه توفى فإستعان بالثانى للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور مُستخدمان سيارة نقل "ملك وقيادة الفكهانى" وأيد الثانى ذلك ، وأرشدا عن السيارة المُستخدمة و الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.