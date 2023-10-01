رئيس مجلس النواب يعلن إجراء انتخابات اللجان النوعية الثلاثاء

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع للمجلس، على أن يعود للانعقاد بعد غد الثلاثاء، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الدعوة للأعضاء بتسجيل رغبات عضوية اللجان النوعية للراغبين في تغيير العضوية عن الدور السابق.

ومن الجدير بالذكر أن لائحة مجلس النواب، نظمت انضمام الأعضاء للجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.3.