ملفوفة داخل بطاطين المنزل 20 يوما.. كشف غموض مقتل سيدة على يد زوجها بالخصوص

تمكنت الأجهزة الأمنية فى القليوبية من كشف ملابسات العثور على جثة سيدة مقتولة وملفوفة داخل بطاطين لمدة أكثر من 20 يوما بمنزلها، تبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة وجرى ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من اللأهالي بوجود رائحة كريهة داخل شقة سكنية دائرة القسم.

توصلت التحريات بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، العثور علي جثة سيدة تبلغ من العمر 50 عام، مقيمة القاهرة، مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم ملفوفة داخل بطاطين، لاكثر من 20 يوما.

اضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها شاب والذي يصغرها في العمر بعشرات السنوات، قام بقتلها وإلفافها داخل بطاطين، بسبب خلافات بينهما وغيرته وشكه الدائم عليها، وقام بسرقة مشغولاتها الذهبية.

وعقب تقنين الاجراءات جرى ضبط المتهم، وبإرشاده جرى ضبط المشغولات الذهبية المسروقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.