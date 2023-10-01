تمكن قطاع الأمن العام من ضبط كلٍ من كاتب بوحدة محلية- مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف) هارب من تنفيذ 45 حكم قضائى فى قضايا (تبديد) والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من " 86 سنة".
في نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف) هارب من تنفيذ 53 حكم قضائى فى قضايا (تبديد) والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من " 47 سنة".
وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
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ضبط موظف هارب من 86 سنة حبس ببني سويف
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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط كلٍ من كاتب بوحدة محلية- مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف) هارب من تنفيذ 45 حكم قضائى فى قضايا (تبديد) والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من " 86 سنة".
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط كلٍ من كاتب بوحدة محلية- مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف) هارب من تنفيذ 45 حكم قضائى فى قضايا (تبديد) والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من " 86 سنة".