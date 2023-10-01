إجراءات اقتصادية لتجاوز آثار كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "إجراءات اقتصادية لتجاوز آثار كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية".

إجراءات كثيرة اتخذتها الحكومة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الذي تأثر بما حدث في البلاد منذ عام 2011، حيث ارتفع التضخم والبطالة وتواضعت معدلات النمو الاقتصادي.

وفي عام 2016، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية وبدأت آثاره الإيجابية تظهر على نحو واضح على معدلات النمو والتشغيل والاستثمار.

وفي عام 2020، تضرر الاقتصاد المصري بشدة جراء وباء كورونا وهو ما استدعى التدخل بإقرار مجموعة من القرارات الاقتصادية العاجلة مثل تخفيض الفائدة على الودائع وإطلاق حزمة من الإجراءات لدعم الشركات وتشجيع الاستثمار والتصدير.

كما أثرت الأزمة الروسية الأوكرانية على خارطة العالم الاقتصادية وشكلت العديد من التحديات على مختلف الأصعدة، تأهبت الدولة المصرية بقطاعاتها كافة مسرعة في وضع حلول استباقية للتداعيات والانعكاسات السلبية والسيناريوهات المحتملة من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار تلك الأزمة بمختلف جوانبها على المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا مع وضع التدابير والسياسات المالية والنقدية اللازمة لضبط الأسواق وضمان توفر السلع الاستراتيجية.

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