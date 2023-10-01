مدارس البحيرة تواصل استقبال الطلاب في أولى أيام الدراسة

شدد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على المتابعة المستمرة لإنضباط وإلتزام المدارس مع بداية العام الدراسى الجديد 2023-2024، تزامنًا بدء إنطلاق أولى أيام العام الدراسي الجديد، تواصل مدارس البحيرة استقبال الطلاب والتلاميذ وسط حالة من الهدوء والانتظام.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم المرور على المدارس بنطاق إدارات ( النوبارية - الدلنجات - أبو المطامير ) وذلك للاطمئنان على إنتظام سير العملية التعليمية بها واستقبال الطلاب والالتزام بالزى المدرسى وطابور الصباح وتحية العلم وترديد النشيد الوطنى وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب.

كما تم التأكيد على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية بالقيام بجولات مماثلة لمراجعة كافة الاستعدادات والالتزام بكافة القرارات واللوائح المنظمة، مع تشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المنظمة وتذليل كافة المعوقات التى تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية اولا بأول.