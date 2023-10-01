محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق الأحياء

‏تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد ٧ قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر أكتوبر وفقًا للمواعيد والأماكن المحددة لها.

وسوف تقام القوافل يومي ١-٢ أكتوبر قافلة طبية بأبيس ١ بنطاق حي شرق ، وتقام أيضًا يومي ٣-٤ أكتوبر قافلة طبية بقرية أبوصير بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتقام يومي١٠-١١ أكتوبر، قافلة طبية بأبيس ١٠ بنطاق حي وسط، وتقام يومي ١٥-١٦ أكتوبر قافلة طبية ببنجر ٦ بنطاق مركز ومدينة برج العرب، ويومي ١٧-١٨ أكتوبر قافلة طبية ببنجر ٧ بنطاق مركز ومدينة برج العرب، أما يومي ٢٤-٢٥ أكتوبر قافلة بوحده صحية أبو زهرة بنطاق مركز ومدينة برج العرب ، وتختتم مديرية الصحة شهر أكتوبر بقافلة طبية يومي ٢٩-٣٠ أكتوبر بوحدة صحية العراق بنطاق حي العامرية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.