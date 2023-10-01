الثقافة تعلن أجندة احتفالاتها باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أجندة احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد بالقاهرة والمحافظات، حيث تُنظم الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة، مجموعة من الفعاليات المتنوعة، والتي يزيد عددها عن 550 فعالية، جميعها تستلهم بطولات الحرب وتضحيات أبنائنا البواسل، وتستهدف غرس الروح الوطنية لدى أجيال من المصريين، إضافة إلى التذكير بتضحيات وبطولات أبناء مصر من أجل عودة الأرض، وذلك خلال شهر أكتوبر المُقبل، بمختلف أرجاء الجمهورية.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة، أعدت برنامجًا فنيًا وثقافيًا يليق بهذا الحدث، الذي يمثل علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، كتبه المصريون بدمائهم من أجل وطنهم"، وأضافت وزيرة الثقافة: "إن هذه الفعاليات سوف تمتد إلى كل شبر من أرض مصر بعروض فنية ومسرحية وندوات ثقافية وشهادات لأبطال الحرب".

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن مصر خاضت الحروب من أجل عودة الأرض، وبذلت في ذلك الغالي والنفيس، وهي الآن، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخوض حربًا أكثر ضراوة من أجل بناء الجمهورية الجديدة التي يتمتع فيها كل فردٍ بحياة كريمة تليق به، وجاء برنامج الاحتفالات كالتالي:_

قطاع شئون الإنتاج الثقافي

يُقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية كبرى على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، حيث تضم قائمة المكرمين من رجال القوات المسلحة، عدداً من الذين شاركوا بالفعل في الحرب المجيدة.

كما يُنظم القطاع من خلال البيوت الفنية والمراكز التابعة له، عددًا من الفعاليات، حيث تُنظم مكتبة القاهرة الكبرى، مجموعة من الندوات الفكرية والثقافية، منها "نصر أكتوبر في أرشيف الصحف"، وذلك يوم 1 أكتوبر، "بطولات مجهولة في حرب السادس من أكتوبر"، يوم 14 أكتوبر، "انتصار أكتوبر المجيد في الإعلام"، وذلك يوم 24 أكتوبر، كما يعقد ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "أكتوبر 73 .. اليوبيل الذهبي"، بمشاركة مجموعة من رجال الفكر والثقافة والمحللين العسكريين، كما يتضمن الملتقى تقديم مجموعة من أشهر الأغنيات الوطنية التي قدمت بمناسبة الانتصار، وذلك يوم 28 أكتوبر على مسرح مركز الهناجر للفنون، وعلى مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، يتم تخصيص أمسيات "بهجة الروح"، من خلال شهر أكتوبر للاحتفال باليوبيل الذهبي للنصر، ويشارك بها الشاعر محمد بهجت، الذي يلقي العديد من القصائد الشعرية التي تتغنى بالنصر، بمصاحبة فرقة موسيقية غنائية تقدم مجموعة من الأغنيات الوطنية.

ويُنظم البيت الفني للمسرح عددًا من العروض المسرحية على المسارح التابعة له، حيث يقدم مسرح القاهرة للعرائس احتفالية فنية تُشارك فيها أشهر العرائس التي تم تقديمها من خلال إيقونات العروض المسرحية العرائسية، وهي تحتفي بنصر أكتوبر وتروي للمشاهدين البطولات النادرة التي شهدتها الحرب المجيدة، ويُشارك المسرح القومي للأطفال في هذه المناسبة من خلال العرض المسرحي "أرض الشهداء" تأليف وإخراج وائل إبراهيم، وبطولة مجموعة من فناني المسرح القومي للأطفال، وبعض أطفال مواهب مصر، كما يُقدم مسرح الشمس لذوي القدرات الخاصة بحفل لكورال مسرح الشمس، بمشاركة 20 من ذوي الهمم.

ويُقيم البيت الفني للفنون الشعبية، يوم 10 أكتوبر، حفلاً فنياً بمناسبة النصر على مسرح البالون، بمشاركة فرقة أنغام الشباب والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، كما يُشارك المركز القومي للمسرح، بحفل غنائي يضم عدة فقرات غنائية وموسيقية لأشهر الأعمال الفنية الوطنية، التي تعمل على تعزيز القيم الإيجابية لدى فئات المجتمع.

ويعرض المركز القومي للسينما عددًا من الأفلام السينمائية الوثائقية والروائية القصيرة التى تُخلد ذكرى النصر، حيث يتم عرض فيلم "المحارب" للمخرج عاطف شكري، يوم 4 أكتوبر، وفيلم "معركة الوعي" للمخرج مختار علي، يوم 11 أكتوبر، و"صائد الدبابات" للمخرج خيري بشارة، يوم 18 أكتوبر على أن تبدأ العروض في السابعة مساءً.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

تُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد،في القاهرة والمحافظات، حيث تشمل الفعاليات حفلًا فنيًا كبيرًا للفنان علي الحجار، بالاسماعيلية يوم 4 أكتوبر، وتبدأ الاحتفالية بعرض فيلم من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية عن العبور، إلى جانب تقديم أوبريت فني لفرقة النيل للغناء الشعبي بالاشتراك مع فرق سوهاج والعريش وأسوان والإسكندرية للفنون الشعبية، وتُنظم الهيئة حفلًا فنيًا، يوم 6 أكتوبر، على مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساءً.

وفي 19 أكتوبر تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن مشروع "أهل مصر"، احتفالية ضخمة بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية 2023، حيث يُحيي الفنان علي الحجار، حفلًا بمدينة الخارجة، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تمتد لأسبوع.

كما تمتد الاحتفالات والعروض الفنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقية التابعة للهيئة بقصور الثقافة الرئيسة بجميع المحافظات، من الساعة 2 ظهرًا يوم 6 أكتوبر، ولمدة 6 ساعات، وتُقدم بالتزامن معها معارض فنون تشكيلية في نفس القصور، كما يتم تخريج دفعة "ابدأ حلمك" بالعريش بمحافظة شمال سيناء، وذلك ضمن خطة التنمية الثقافية الشاملة بسيناء.

كما تُشارك الهيئة في المعرض السنوي السادس عشر للثقافات العسكرية خلال المدة من 2 إلى 5 أكتوبر في بانوراما حرب أكتوبر، وتتضمن المشاركة إقامة معارض للكتب من المطبوعات المتعلقة بحرب أكتوبر، وعرضًا فنيًا يوميًا في المسرح يتكون من "موسيقى عربية، فنون شعبية، كورال أطفال" وذلك خلال أيام المعرض، إلى جانب عروض فرقة فكرة "كورال مركز الجيزة للشباب"، إلى جانب إقامة معرض للحرف التراثية والتقليدية، ومعرض للسيدات بالمناطق الحدودية في مصر "مال وجنوب سيناء- أسوان- سوهاج- حلايب وشلاتين".

وتُشارك الهيئة في الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة بكلية القادة والأركان، وذلك يوم الأحد 22 أكتوبر، ويتضمن برنامج المشاركة معرِضًا للحرف التراثية والتقليدية لسيدات المناطق الحدودية في مصر "أسوان، سوهاج، حلايب وشلاتين، شمال وجنوب سيناء"، بالإضافة إلى معرض منتجات الهيئة، وبعض الورش اليدوية والفنية الحية، وعرض فني لفرقة كورال فكرة.

وتُنظم الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة، ثمانية برامج ثقافية احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر وهي: برنامج "ذاكرة النصر".. أكتوبر في (الذاكرة الشفاهية) وهو برنامج يعني بإلقاء الضوء على النصوص الشفاهية والأشعار، والأغنيات، الحكايات المتعلقة بالنصر مع التركيز على مدن القناة وسيناء، برنامج "غني يا سمسمية" وهو لقاء شعري تصاحبه أغنيات السمسمية بالتبادل بين الشعراء الذين ينشدون قصائدهم في نصر أكتوبر بمصاحبة الموسيقى الشعبية الخاصة بمدن القناة وسيناء، برنامج "أقلام أكتوبرية" ويقوم على استضافة الأدباء من الشعراء والروائيين والكتاب ممن شاركوا في حرب أكتوبر، ليقدموا شهاداتهم الميدانية حول أحداث حرب أكتوبر وتقديم شهادات حول أعمالهم الإبداعية التي استلهمت تفاصيل المعركة من الميدان، برنامج "من الميدان" الذي يهدف إلى جمع عناصر التراث والمأثور الشعبي "دراسة ميدانية" من خلال استدعاء مجموعة من الباحثين والمهتمين، بالتعاون مع الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، للقيام برحلات ميدانية في مدن القناة وسيناء لجمع أهم المأثورات الشعبية وتدوينها وتصنيفها وإعدادها للطباعة، برنامج "قراءة في إصدارات أكتوبر" حيث يتم تكليف رواد المكتبات الثقافية في أقاليم مصر كافة برصد كل الكتب التي تناولت حرب أكتوبر في مكتبات قصور وبيوت الثقافة وتقديم عروض لهذه الكتب، وتُعد لجنة لقراءة هذه العروض ومنح الفائزين الأوائل جوائز من إصدارات ومجلات الهيئة، برنامج "تعالوا نحكي الحكاية" بإقامة مجموعة ندوات تعريفية بحرب أكتوبر وأهميتها داخل المدارس، وزيارات ميدانية للأماكن المتحفية، ويتم توزيع أوراق الرسم والألوان لرسم الأماكن التي يتم زيارتها وإعداد معرض ختامي لما قام به الأطفال، برنامج "نقوش أكتوبرية" يهدف إلى رسم بورتريه بطل أكتوبر، وتقوم إدارة المواهب بتحديد مجموعة من الشخصيات العسكرية والقادة الذين كان لهم دورًا بارزًا في نصر أكتوبر لرسم هذه الشخصيات وإعداد معرض ختامي بالمنتجات وتوزيع جوائز لأفضل بورتريه طوال الشهر.

كما تُقدم الهيئة عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعها الثقافية بجميع المحافظات طوال شهر أكتوبر احتفالًا بذكرى النصر العظيم.

المجلس الأعلى للثقافة

فيما يعقد المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور هشام عزمي، سلسلة من الندوات الثقافية، بالإضافة إلى سلسلة محاضرات إلكترونية، كما يصدر المجلس عددًا من الإصدارات بهذه المناسبة، بالإضافة إلى خصم 50% على جميع إصدارات المجلس المتعلقة بالموضوع، وتقام الفعاليات بمشاركة عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والإعلاميين والكتاب والمؤرخين والأدباء، حيث يعقد المجلس ندوة بعنوان "أكتوبر من الألف إلى الياء" يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، وندوة "شاهد على النصر .. شهادات من خارج الجبهة" يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، وذلك في تمام السادسة مساء بالمجلس الأعلى للثقافة، كما يعقد ندوة "الشفافية الإعلامية ودورها في زرع الثقة بالنصر"، يوم الخميس 12 أكتوبر 2023، في الحادية عشرة صباحًا، بالمعهد العالي للإعلام بمدينة الثقافة والفنون، وندوة "أكتوبر بعد 50 عامًا.. رسائل إلى المستقبل"، وذلك يوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، في السادسة مساءً، بالمجلس الأعلى للثقافة، كما يعقد المجلس عددًا من المحاضرات التي تبث عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منها محاضرة بعنوان "صورة البطل في الأدب العربي"، يلقيها: الكاتب والروائي السيد نجم، ومحاضرة بعنوان "حكايات النصر .. أكتوبر في الأدب الشعبي المصري"، يُقدمها خالد أبو الليل، أستاذ الأدب الشعبي، وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة.

دار الأوبرا المصرية

تُنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، عددًا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة ، حيث يُقدم طلاب فصول ذوي القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب حفلًا على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، يتضمن كوكبة من المؤلفات الغنائية التي جسدت ملحمة العبور العظيم، وذلك مساء 4 أكتوبر، وتُقدم فرقة الموسيقى العربية حفلًا فنيًا، مساء الخميس 5 أكتوبر، على مسرح أوبرا دمنهور، يضم نُخبة من المؤلفات الوطنية، كما يقام يوم الجمعة 6 أكتوبر، حفلًا للفرقة القومية العربية للموسيقى، وذلك على المسرح الكبير، يتضمن باقة مختارة من الأعمال الغنائية التي شكلت جانبًا من الوجدان الوطني لشعب مصر والأمة العربية، وبالتزامن وعلى مسرح الجمهورية، يُقدم طلاب مركز تنمية المواهب حفلًا يجمع باقة من الأغاني الوطنية والتابلوهات الاستعراضية الحماسية، كما يعقد صالون أوبرا دمنهور الثقافي، لقاءً مساء الإثنين 9 أكتوبر، على مسرح أوبرا دمنهور، يستضيف خلاله اللواء يحيى اللقاني، ويدور حول بطولات النصر، ويصاحبه عرض أوبريت أكتوبر، مع الشاعر محمود الكريتي، ويديره محمود عبد الغني.

قطاع الفنون التشكيلية

يُنظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددًا من الفعاليات خلال شهر أكتوبر، احتفاءً بالنصر العظيم، وتتضمن تلك الفعاليات: "ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي الدورة الثامنة تحت عنوان "الخط والنصر"، وذلك بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، والجمعية المصرية العامة للخط العربي، خلال الفترة من 10 حتى 20 أكتوبر، بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، وتنظيم معرض لأعمال الفنانين المصرين ممن تناولوا هذه الحقبة من مقتنيات متحف الفن المصري الحديث، ومعرض استيعادي للفنان الراحل سعيد العدوي، بمناسبة مرور 50 عاماً على وفاته في أكتوبر 73، في النصف الثاني من شهر أكتوبر، بقصر عائشة فهمي في الزمالك، وجولة لمشروع "بستان الإبداع" في مدن القناة تبدأ من محافظة بورسعيد يوم 11 أكتوبر، لتشمل زيارات للمواقع الحربية ومتحف النصر، وندوات يتحدث خلالها عدد من أبطال نصر أكتوبر، وورش فنية، وذلك لعدد 50 طفلاً من المرحلة الابتدائية من أبناء المحافظة، وتُنظيم محطة جديدة من محطات مبادرة "أنت مش لوحدك" لذوي القدرات الخاصة يتم خلالها استضافة عدد من أبطال حرب أكتوبر، بالتنسيق مع جمعية المحاربين القدماء، وعقد ندوة بعنوان "شخصيات مصرية لها تاريخ" يُشارك بها عدد من أبطال الحرب، ويتخللها فقرة فنية، وذلك يوم 10 أكتوبر بمركز سينما الحضارة (2)، في تمام السادسة مساءً، تنظيم ندوة بعنوان"سينما الحرب" يُشارك بها كل من: اللواء سمير فرج، الدكتور ثناء هاشم، أستاذ بقسم السيناريو بمعهد السينما، الناقد عصام زكريا، الدكتور وليد سيف، أستاذ بالمعهد العالي للنقد الفني، ويديرها الدكتور إسلام جعفر، وذلك يوم 19 أكتوبر، بمركز سينما الحضارة (2)، كما تعقد ندوة بعنوان "حرب الاستنزاف وتأثيرها على الفن التشكيلي" يشارك فيها: اللواء عمرو عز الدين، من أبطال إيلات، اللواء نبيل عبد الوهاب، من أبطال إيلات، اللواء نور الدين، بطل موقعة كبريت، الدكتور خالد هنو، وذلك بمتحف الفنون الجميلة في الإسكندرية يوم 7 أكتوبر ، في السابعة مساءً".

قطاع صندوق التنمية الثقافية

يُنظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددًا من الفعاليات بالمواقع التابعة له، حيث يُنظم مركز إبداع بيت السحيمي حفلًا لفرقة "صحبة السمسمية"، قيادة الفنان أحمد عشري، يوم 5 أكتوبر، وندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر" مع أحد أبطال نصر أكتوبر المجيد، يوم 15 أكتوبر، ويُنظم قصر الأمير طاز، أمسية فنية مع الفنان والملحن الكبير إبراهيم نصير، ويُقدم مجموعة من الأغاني الوطنية، بالتعاون مع كورال قصر الأمير طاز، وكورال مركز طلعت حرب الثقافي، ومجموعة من مواهب الصوت الذهبي، كما يُشارك في الاحتفالية: الكاتب الصحفي والمحلل الاستراتيجي، محمد الشافعي، والكاتب والناقد أحمد سعد الدين، بتقديم صورة سردية ليوميات الوطن خلال الفترة بين ١٩٧٠م وحتى النصر، وذلك يوم 10 أكتوبر، أما بيـت الغنـاء العربـي "قصـر الأميــر بشتـاك"، فيعقد صالون مقامات بيت الغناء العربي بعنوان "الإذاعة المصرية وأغاني العبور"، بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، ويديره ويقدمه د.إيناس جلال الدين، يوم 12 أكتوبر، وفي سينما الهناجر، يقوم نادي السينما المُستقلة، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، احتفالاً بانتصارات أكتوبر بعرض أفلام "تحية لمقاتل مصري"، إخراج صلاح أبو سيف، "100 درجة"، إخراج أسماء يعقوب، "عودة" إخراج مصطفى غلاب، وذلك يوم 14 أكتوبر، إلى جانب أمسية ثقافية بالتعاون مع نادي القصة بعنوان "كيف يرى المحدثون مذكرات القادة والكتاب ما حدث فى أكتوبر 73"، وذلك يوم 21 أكتوبر.

وفي بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة"، تعقد أمسية ثقافية فنية بعنوان "أغاني النصر"، يوم 8 أكتوبر، وفي مركز إبداع الحرية بالإسكندرية يتم تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة الانتصارات المجيدة، بحضور الأبطال وأصحاب البصمات القوية في المعركة، مع عرض فيلم تسجيلي لبعض المعارك والمواقف القتالية للأبطال، بمشاركة فريق كورال قصر التذوق للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، ويدير اللقاء إبراهيم عبد الله، يوم 10 أكتوبر، إلى جانب حفل فني لفريق نغم للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد رجب، يوم 12 أكتوبر، إضافة إلى تنظيم احتفالية بالتعاون مع جمعية أصحاب الإرادة لذوي القُدرات الخاصة يوم 16 أكتوبر، وبمناسبة الذكرى 56 لإغراق المدمرة إيلات، يعقد لقاء مع صانع الحدث اللواء لطفي جاد الله، والذي شارك في ضرب وإغراق المدمرة إيلات، ونيهال فهمي نجلة قائد البحرية المصرية، الراحل الفريق محمود عبد الرحمن فهمي، المُخطط لهذا النصر، ويدير اللقاء، محمود عوضين، وكيل وزارة الثقافة الأسبق، مع فقرة فنية، يوم 22 أكتوبر، إلى جانب أمسية شعرية غنائية بعنوان "50 سنة حب وفداء "بمشاركة مجموعة من الشعراء"، مع فقرة فنية يوم 29 أكتوبر.

وفي مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، يعقد لقاء بعنوان: "أكتوبر بين النصر والشاشة" قراءة وتحليل لرواية -الحرب في بر مصر-، للكاتب الكبير يوسف القعيد، ومقاطع من فيلم "المواطن المصري"، يوم 5 أكتوبر، أما بيـــت العينــي "مركـز إبـداع الطفـل"، فينظم يوم الإثنين من كل أسبوع، جولات بالمدارس المحيطة بمنطقة الأزهر، وورشة فنون تشكيلية ورسم بعنوان انتصارات أكتوبر، وورش حكي وعرض مسرح عرائس لحكي انتصارات النصر العظيم، ويفتتح القطاع ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي "الدورة الثامنة"، بعنوان "الخط والنصر"، ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وذلك يوم 10 أكتوبر، ويستمر حتى 20 من أكتوبر، بقصر الفنون في ساحة دار الأوبرا.

المركز القومي لثقافة الطفل.

يُنظم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بالحديثة الثقافية بالسيدة زينب، خلال شهر أكتوبر، تتضمن افتتاح معرض رسوم أطفال عن انتصار أكتوبر، صالون أكتوبر "حكايات الانتصار"، عرض أوبريت "حكايات الانتصار"، تأليف سامي شاكر، ألحان وائل عوض، جرافيك جلال الدين جمال، صالون في محبة الوطن "أكتوبر وإرادة الانتصار"، عروض حركة ودراما وطنية، ورش فنية، حكي، تلوين بوستر جيش بلادي، عروض فنية، صالون أكتوبر "أبطال أكتوبر"، عرض قصة رقمية "خير أجناد الأرض"، تأليف رحاب امبابي، ورسوم أحمد جعيصة، إضافة إلى عروض المسرح، كما يُنظم المركز على مسرح الجمهورية، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، حفلًا لكورال سلام، التابع للمركز بقيادة المايسترو وائل عوض، حيث يقدم مجموعة من الأغاني الوطنية، إضافة إلى تكريم عدد من المحاربين القدماء، كما يصدر المركز عددًا من الإصدارات الخاصة عن حرب أكتوبر، منها: "حصون بارليف" تأليف الدكتور محمد حلمي حامد، ورسوم الدكتور ناصر حامد، "باسل تأليف عبد السلام إبراهيم، وعبد الرحمن نور الدين، كما يعرض المركز عددًا من الحلقات والأفلام عن الشهداء على منصاته الرقمية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب

تُصدر الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ٥ إصدارات جديدة توثق لحرب أكتوبر، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات والأمسيات الفكرية التي تستحضر أهمية حرب أكتوبر بمعارضها المختلفة، كما تُقيم على أرض سيناء معرض شرم الشيخ للكتاب.

دار الكتب والوثائق القومية

تُنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية إطلاق المشروع القومي لتوثيق حرب أكتوبر، لتوثيق شهادات من حضروا الحرب، وذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع، حتى يتسنى للأجيال القادمة معرفة التضحيات التي قدمها أجدادهم، وتتضمن الاحتفالية شهادات عدد من أبطال الحرب، إضافة إلى تكريم عدد منهم، إلى جانب فقرة فنية لمجموعة الأغاني الوطنية، يقدمها فريق كورال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.

أكاديمية الفنون

وتُشارك أكاديمية الفنون من خلال معاهدها المختلفة في الاحتفاء بذكرى النصر بثلاثة عروض فنية متنوعة، حيث يُقيم المعهد العالي للفنون الشعبية، على مسرح نهاد صليحة، عرضًامسرحيًا بعنوان"احكي ياسمسمية"، يوم 4 أكتوبر، ويُقيم المعهد العالي للموسيقى العربية، على مسرح سيد درويش، عرضًا موسيقيًا غنائيًا لفرقة أم كلثوم، يوم العاشر من أكتوبر، فيما يُقيم المعهد العالي للكونسرفتوار، يوم 26 أكتوبر، حفلًا لكورال الأطفال على مسرح سيد درويش.