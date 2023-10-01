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الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة

ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة
ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالم
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص- لـ 3    منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الأستروكس وزنت3 كيلو جرام – كمية من مخدر الكيتامين - عدد من الأقراص المخدرة – مشغولات ذهبية - مسدس صوت  - 3 سلاح أبيض - ٢ ميزان حساس - كمية من الأكياس الفارغة المُعدة للتعبئة – 2 مكواة تغليف أكياس – مبلغ مالى).


و بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم ومسدس الصوت للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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لأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة 2 مكواة تغليف أكيا
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