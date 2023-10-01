ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص- لـ 3 منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الأستروكس وزنت3 كيلو جرام – كمية من مخدر الكيتامين - عدد من الأقراص المخدرة – مشغولات ذهبية - مسدس صوت - 3 سلاح أبيض - ٢ ميزان حساس - كمية من الأكياس الفارغة المُعدة للتعبئة – 2 مكواة تغليف أكياس – مبلغ مالى).



و بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم ومسدس الصوت للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

