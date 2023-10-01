ads
الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بلدية الاحتلال الإسرائيلي تجبر فلسطينية على هدم شقتيها في "القدس"

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إمرأة فلسطينية على هدم شقتيها في منطقة "بيت حنينا"، الواقعة شمال مدينة القدس المحتلة (داخل الجدار). 

وقالت مصادر فلسطينية، في مدينة القدس المحتلة، اليوم /الأحد/ - إن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت الفلسطينية فايزة العبيدي على هدم شقتيها اللتين تبلغ مساحة كل واحدة منهما 125 مترا مربعا، ويقطنهما 10 أفراد، بحجة البناء دون ترخيص. 

وأوضحت المصادر، أن عائلة العبيدي رغم متابعتها لإجراءات استصدار الرخصة، لجأت إلى هدم الشقتين ذاتيًا تجنبًا لفرض بلدية الاحتلال غرامات باهظة عليها في حال إقدامها على هدمهما باستخدام آلياتها. 

ويضطر المقدسيون إلى هدم منازلهم ذاتيا بضغط من بلدية الاحتلال، تجنبا لدفع غرامات باهظة في حال أقدمت البلدية على الهدم، أو الاعتقال في حال التخلف عن دفعها.

ads
الاحتلال الإسرائيلي بيت حنينا القدس
ads