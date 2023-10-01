فيتوريا يطلب تعديلا على جهاز المنتخب قبل أمم أفريقيا

يواصل المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، تحضيراته من أجل تجهيز منتخب الفراعنة بأفضل شكل ممكن في كأس الأمم الأفريقية القادمة.

ويخوض منتخب مصر الأول مباراتين وديتين في المعسكر المقبل ضد زامبيا والجزائر على الترتيب، استعدادًا لبدء تصفيات بطولة كأس العالم 2026، وخوض غمار كأس الأمم الأفريقية 2024 المقبلة.

وعلمت "البوابة نيوز" أن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر طلب إضافة 2 محللي أداء إلى الجهاز الفني، حيث لا يكتفي بتواجد محلل الأداء المصري المتواجد في جهازه حاليًا.

وطلب فيتوريا إضافة اثنين آخرين قد يكون من بينهما أجنبي وسيكون لكل منهما وظائف مختلفة سيحددها فيتوريا.

ومن المنتظر أن ينضم الثنائي إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر في معسكر بمدينة العين الإماراتية، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المُقبل؛ وذلك في إطار التعاون المثمر بين مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة.