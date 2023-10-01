فيتوريا يستقر علي استدعاء إمام عاشور لمعسكر المنتخب

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على ضم إمام عاشور لاعب الأهلي، إلى قائمة الفراعنة في معسكر أكتوبر الجاري.



وكان إمام عاشور ضمن قوام المنتخب المصري، قبل تعرضه للإصابة خلال فترة تواجده مع ميتلاند الدنماركي.



ويخوض منتخب مصر الأول مباراتين وديتين في المعسكر المقبل ضد زامبيا والجزائر على الترتيب، استعدادًا لبدء تصفيات بطولة كأس العالم 2026، وخوض غمار كأس الأمم الإفريقية 2024 المقبلة.



يذكر أن المنتخب المصري أعلن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، الذين سينضمون لمعسكر الشهر المقبل، وهم كالتالي:



محمد صلاح - محمد النني - محمود حسن تريزيجيه - طارق حامد - أحمد حسن كوكا - مصطفى محمد - عمر مرموش - حمدي فتحي - محمد شريف - سام مرسي - أحمد حمدي.