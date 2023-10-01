مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-10-2023 والذي يشهد العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يأتي على رأسها مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

سيمبا التنزاني × باور ديناموز الزامبي - 4 مساءً

أسيك ميموزا الإيفواري × الأهلي بنغازي الليبي - 7 مساءً

نواذيبو الموريتاني × ريال باماكو المالي - 8 مساءً

الهلال السوداني × بريميرو دي اوجوستو الأنجولي - 9 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نوتنجهام فورست × برينتفورد - 4 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألميريا × غرناطة - 3 مساءً

ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا - 5:15 مساءً

ريال بيتيس × فالنسيا - 7:30 مساءً

أتلتيكو مدريد × قاديش - 10 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

بولونيا × إمبولي ـ 3:30 مساءً

أودينيزي × جنوى ـ 4:00 مساءً

أتالانتا × يوفنتوس ـ 7:00 مساءً

روما × فروسينوني - 21:45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

دارمشتات X فيردر بريمن ــ 16:30 مساءً

فرايبورج X أوجسبورج ــ 18:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستاد ريمس × ليون ـ 14:00 مساءً

تولوز × ميتز ــ 16:00 مساءً

نيس × ستاد ريمس ــ 16:00 مساءً

لوهافر × ليل ــ 16:00 مساءً

لوريان × مونبيليه ــ 18:05 مساءً

رين × نانت - 21:45 مساءً