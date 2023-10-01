مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-10-2023 والذي يشهد العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يأتي على رأسها مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
سيمبا التنزاني × باور ديناموز الزامبي - 4 مساءً
أسيك ميموزا الإيفواري × الأهلي بنغازي الليبي - 7 مساءً
نواذيبو الموريتاني × ريال باماكو المالي - 8 مساءً
الهلال السوداني × بريميرو دي اوجوستو الأنجولي - 9 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نوتنجهام فورست × برينتفورد - 4 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ألميريا × غرناطة - 3 مساءً
ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا - 5:15 مساءً
ريال بيتيس × فالنسيا - 7:30 مساءً
أتلتيكو مدريد × قاديش - 10 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الايطالي والقنوات الناقلة
بولونيا × إمبولي ـ 3:30 مساءً
أودينيزي × جنوى ـ 4:00 مساءً
أتالانتا × يوفنتوس ـ 7:00 مساءً
روما × فروسينوني - 21:45 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
دارمشتات X فيردر بريمن ــ 16:30 مساءً
فرايبورج X أوجسبورج ــ 18:30 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستاد ريمس × ليون ـ 14:00 مساءً
تولوز × ميتز ــ 16:00 مساءً
نيس × ستاد ريمس ــ 16:00 مساءً
لوهافر × ليل ــ 16:00 مساءً
لوريان × مونبيليه ــ 18:05 مساءً
رين × نانت - 21:45 مساءً