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الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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ضبط ‏69468 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة من
خلال 24 ساعة من ضبط ‏69468 مخالفة مرورية متنوعة
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 69468 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية: 

19121مخالفة تجاوز السرعة المقررة. (692) مخالفة السير بدون تراخيص. 22 مخالفة موقف عشوائى. (1156)مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. 12 مخالفة شروط التراخيص، دراجات نارية مخالفة.
فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

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الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية
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