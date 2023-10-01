ضبط ‏69468 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 69468 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

19121مخالفة تجاوز السرعة المقررة. (692) مخالفة السير بدون تراخيص. 22 مخالفة موقف عشوائى. (1156)مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. 12 مخالفة شروط التراخيص، دراجات نارية مخالفة.

فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

