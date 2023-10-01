شوبير: كهربا قد يشارك لنهاية الموسم والحجز على أرصدة اللاعب لا يجوز

كشف الإعلامي أحمد شوبير حراس مرمى الأهلي الاسبق آخر التطورات بشأن موقف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل انتهاء مهلة دفع غرامة نادي الزمالك يوم 7 أكتوبر الجاري، والموقعة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأكد أحمد شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعي أن محمود كهربا قد يشارك بشكل مستمر حتى نهاية الموسم، بسبب الطلب الذب تقدم به المحامي الخاص باللاعب بالحيثيات على القرار، وبالتالي سيتقدم باسئناف لـ"فيفا" وقد يوقف العقوبة حتى نهاية الموسم.

وأضاف أحمر شوبير أن الكلام عن حجز نادي الزمالك على أرصدة محمود كهربا في البنك بسبب الغرامة، لا يجوز في الوقت الحالي لعدم صدور قرار نهائي.

وأشار إلى أن محامي كهربا طلب الحيثيات، وبالتالي سيتقدم بالاستئناف على القرار، وذلك الأمر سيجعل لاعب الأهلي يخوض مباريات فريقه حتى نهاية الموسم.

ووقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” غرامة على محمود كهربا قدرها 2 مليون و500 ألف دولار بسبب هروبه من نادي الزمالك وفسخ عقده من طرف واحد.

يذكر أن أحمد فؤاد الوطن المدير المالي في اللجة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك كشف في تصريحات لقناة الزمالك عن عزم نادي الزمالك عمل أمر أداء على اللاعب محمود كهربا استنادًا للحكم الصادر بتغريم اللاعب.

وأضاف المدير المالي لنادي الزمالك أنه بناء على أمر الأداء المشار إليه سيتم الحجز على أرصدة كهربا لدى البنوك، ومستحقاته لدى النادي الأهلي لحين سداد الغرامة المستحقة لنادي الزمالك بالفوائد المقررة عليها.