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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اخماد حريق نشب داخل شقة بالزيتون

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق نشب داخل شقة سكنيه بمنطقة الزيتون دون اصابات. 
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب بشقة سكنيه باحدي العقارات  بدائرة القسم .
وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء لموقع النيران، وتم فرض كردون أمني، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق  وإخماده دون اصابات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

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إخماد حريق نشب داخل شقة بالزيتون
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