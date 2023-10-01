"الأهلي الكويتي- مصر" يحصد جائزة أسرع البنوك نموا خلال 2023

حصل البنك الأهلي الكويتي - مصر، على جائزة أسرع البنوك نمواً في جمهورية مصر العربية للعام 2023 من قبل مجلة إنترناشيونال بيزنس العالمية، تقديراً للإنجازات والنمو الذي يشهده منذ استحواذ المجموعة على بنك بيريوس في مصر عام 2015.

وبهذه المناسبة، أعرب علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن سعادته بنيل هذه الجائزة، التي تشكل إنجازاً كبيراً يعكس الرؤية الاستراتيجية وسعي البنك الدائم للتميز، بما يظهر قدرته العالية على توفير احتياجات عملائه المتغيرة باستمرار، ومضيفاً "هذا التتويج يؤكد حرص البنك على مواصلة تحقيق النمو المستدام وتقديم حلول مصرفية مميزة للأفراد والشركات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية".

وتعقيبا على هذا الإنجاز، أعرب خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر عن امتنانه بالفوز بهذه الجائزة، قائلاً "تحقيق لقب البنك الأسرع نمواً في مصر شهادة على التزامنا الثابت بالتميز، ويظهر حرصنا الدائم على تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة والممنهجة والتي تتسم بالمرونة والتطوير، حيث نجح البنك خلال الفترة السابقة في التركيز على الفهم الجيد لمتغيرات المشهد الاقتصادي بمختلف قطاعاته، مما مكنا من سرعة تلبية احتياجات عملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء.

وأكد السيد خالد السلاوي أن من ضمن أولوياتنا خلال المرحلة الحاليةالتركيز على تطوير البنية التحتية والاستثمار في التحول الرقمي وتنمية قدرات موظفينا، إيماناً منا بأن رأس المال البشري هو المحرك الرئيسي لتحقيق النمو المستدام. كما أشار بأن الفضل في تحقيق البنك لهذا الإنجاز المرموق يرجع للجهود الدؤوبة والدور المؤثر لفريق العمل وتفانيه للوصول إلى هذه المرتبة من النجاح، متطلعاً إلى تحقيق سلسلة من النجاحات في شتى المجالات خلال السنوات المقبلة.

كما يعكس الأداء المالي للبنك الأهلي الكويتي- مصر، النمو الكبير الذي حققه، ونجاحه في التحول من تسجيل خسائر بقيمة 103 ملايين جنيه مصري في العام 2015، إلى تحقيق طفرة ملموسة في صافي أرباحه والتي بلغت1.7 مليار جنيه مصري مع نهاية النصف الأول من العام 2023، إلى جانب تعزيز قاعدة عملائه على صعيد قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد مما عزز مكانته كشريك مصرفي موثوق به في السوق المصري.

وفي ذات السياق، تشمل العوامل الرئيسية التي تساهم في نجاح البنك، حرصه الدائم على نيل رضاء العملاء، ومنح الأولوية لتلبية احتياجاتهم المصرفية من خلال توفير الحلول الرقمية المبتكرة، مما يساعدهم على التمتع بتجربة مصرفية شاملة ومتميزة وتنفيذ معاملاتهم بسهولة ويسر، حيث إن استراتيجية البنك تعتمد على خطة متكاملة تعمل على عدة محاور لإحداث طفرة نوعية في الخدمات المصرفية ساهمت في ترسيخ علامته التجارية في السوق المصرفي المصري تحقيقاً للنمو المستدام.

وفي إطار خطة التحول الشامل على كافة المستويات، قام البنك الأهلي الكويتي- مصر بتطوير شبكة فروعه لتوفير تجربة استثنائية للعملاء وتجهيز عدد من الفروع لتقديم خدمات مصرفية سهلة وميسرة لعملاء البنك من ذوي الهمم وذلك تماشياً مع مبادرة البنك المركزي المصري ، كما قام البنك بطرح منتجات وحلول وخدمات مصرفية جديدة ومبتكرة، بالإضافة إلى إطلاق حملات ترويجية متنوعة لتطوير علامته التجارية والمساهمة في توعية العملاء، وهو يخدم اليوم العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ولكبار العملاء من خلال 45 فرعاً في 18 محافظة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وإلى جانب إنجازاته المالية والمصرفية، يلتزم البنك الأهلي الكويتي- مصر بمسؤوليته المجتمعية، كجزء لا يتجزأ من استراتيجيته المدروسة، حيث يواصل البنك جهوده في دعم كافة القطاعات والفئات غير القادرين. من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية بدءاً من تقديم المساعدات المادية والتبرعات العينية من ملابس وإمدادات غذائية ومعدات ورعاية طبية، بالإضافة إلى مساهماته العديدة في دعم صحة الأطفال والتعليم وتمكين المرأة المعيلة ودعم ذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجاً.

جديراً بالذكر، تمكن البنك الأهلي الكويتي - مصر منذبدء عملياته في السوق المصرفي المصري من تحقيق سلسلة من النجاحات ونال العديد من الجوائز التقديرية المرموقة من عدة مؤسسات مصرفية دولية، تقديراً لأدائه المتميز وتشمل جائزة أفضل علامة تجارية جديدة في مصر وأفضل بنك جديد في مصر والبنك الأسرع نمواً في مصر و جائزة "مصرفي العام " للبنك الأهلي الكويتي – مصر التي منحت لخالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والبنك الأكثر ابتكاراً في مصر بالإضافة إلى حصوله على جائزة البنك الأكثر ابتكاراً في مصر والبنك الأفضل أداءً في مصر وجائزة القيادة المتميزة للأزمات وجائزة أفضل دعم فني للخدمات خلال ازمة كورونا.