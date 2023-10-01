رئيس النواب للأعضاء: "وحشتوني جدا"

داعب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وقال جبالي لاعضاء المجلس وحشتوني جدا و وحشت بعضكم ولكن علينا الالتزام للنظر بجدول أعمال الجلسة .

كلمات جبالي للأعضاء جاءت بعد أن لاحظ ارتفاع الاصوات داخل القاعة وذهاب بعض الأعضاء الي بعضهم البعض.

و افتتح رئيس مجلس النواب أولي جلسات دور الانعقاد الرابع من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب وفقا لجدول أعمال الجلسة الافتتاحية المنعقدة اليوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 1 من أكتوبر 2023 م.

سيتم تلاوة وعرض قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (408) لسنة 2023 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني.

وكذلك تلاوة وعرض قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (284) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني.

وفي السياق ذاتة سيعقد المجلس جلسة ثانية يوم الثلاثاء 18 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 3 من أكتوبر 2023 م وطبقا لجدول اعمال هذه الجلسة سيتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة. بعدها و وفقا للاعراف واللائحة سيتم جلسة اخري يتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.

ثم اجراء الانتخابات الخاصة بهيئات مكاتب اللجان النوعية والتي تشمل الرئيس و الوكيلين وامين السر ثم إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس

