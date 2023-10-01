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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رشا سامى العدل تروى اللحظات الأخيرة فى حياة شقيقها

رشا سامى العدل وشقيقها
رشا سامى العدل وشقيقها أحمد
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نشرت الفنانة رشا سامى العدل تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة شقيقها الراحل المخرج أحمد سامى العدل الذى وافته المنية صباح أمس بعد أزمة صحية.

ونشرت صورة تجمعها به عبر موقع التواصل “فيس بوك” وعلقت بتفاصيل اللحظات الأخيرة "قاعدين علي البحر في دهب في ساعة غروب بنضحك وبنعيط سوا ونشتكي لبعض قد ايه ابونا وحشنا وقد ايه الحياة من غيره صعبة فضفضنا لبعض ووعدنا بعض بحاجات كتير".

وتابعت "رجع القاهرة علي وعد بلقاء قريب نتجمع فيه تاني، وجيه اللقاء بعد مكالمة تليفون الحقي اخوكي تعبان في المستشفي جريت عليه لقيت التعب والألم زايدين علي عمره عمرين مش عارف يتنفس وكلامه بصعوبه قعدت اكلمه واضحكه وأحاول اهون عليه شوية واسيبه يرتاح شوية، وفي عز محاولاتي نقله لمستشفي تانية فقد نبض قلبه لثواني قدامي اتخضيت".

واختتمت "الدكاترة طمنوني وقالوا مفيش حاجة اهو زي الفل بس قلبي وجعني ولقيتني بقول له عايزاك تسبح وتقول الشهادة معايا وتفضل تقول كل القرآن اللي انت حافظه يا دوبك لفيت ظهرى ولسة هاخرج اشوف موضوع الإسعاف ونقله لقيت دكاترة وممرضين في كل حتة حوالين احمد بيحاولوا ينعشوه ٣٨ دقيقة علي الساعة محاولات وانا واقفة قدامه قلبي بيتقطع وروحي انا بتطلع مني ماسكة في خيط امل من الدخان اتقطع باخر نفس منه، وراح أحمد اخويا الصغير الطيب الحنين الهادي".

يذكر أن عائلة العدل أعلنت عن ميعاد ومكان عزاء المخرج الراحل أحمد سامى العدل، سيوافق غدًا الإثنين فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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IMG_20231001_112106
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