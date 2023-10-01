مائل للحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وطقس لطيف علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

ويشهد الاثنين امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى والصحراء الغربية ومدن القناة و جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى 22 درجة للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمي والصغري 21 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 36 للعظمى 26 ،وعلى شمال الصعيد 32 والصغري 21 ، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 27 درجة .