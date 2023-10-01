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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مائل للحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وطقس لطيف علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا . 

ويشهد الاثنين امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى والصحراء الغربية ومدن القناة و جنوب سيناء على فترات متقطعة. 

وهناك نشاط رياح علي مناطق من  السواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب البلاد علي فترات متقطعة. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30  للعظمى 22  درجة للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمي والصغري 21 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 36 للعظمى 26 ،وعلى شمال الصعيد 32 والصغري 21  ، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 27 درجة .

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الارصاد حالة طقس درجات الحرارة
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