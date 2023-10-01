قصور الثقافة تواصل فعالياتها الثقافية والفنية في ثالث أيام معرض دمنهور للكتاب

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لليوم الثالث على التوالي فعالياتها المقامة ضمن الدورة السادسة لمعرض دمنهور للكتاب، التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمكتبة مصر العامة.

تضمن اليوم مجموعة متنوعة من الورش الفنية منها تصميم مقلمة بالفوم تدريب رشا عمارة، ورشة لتعليم الرسم و تنسيق الألوان تدريب محمود نوار، هذا إلى جانب ورشة لرسم علم محافظة البحيرة تدريب شيرين سامي، وأخيرا تصميم برواز بالفوم جليتر تدريب ترنيم الخولي.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، أقيمت فقرة رسم على الوجه إشراف إيمان غزلان وسمر الفقي.

في حين قدمت الكاتبة إيمان القمحاوي لقاء بمناسبة العيد القومي للمحافظة، تلاه استماع ومناقشة بعض الأعمال الشعرية لفاروق جويدة، ضمن الورشة الأدبية المقامة يوميا تحت عنوان "اسمع" والتي يتم خلالها مناقشة الأعمال الأدبية لكبار الشعراء.

كما شهد اليوم إقبالا متزايدا من الجمهور لشراء أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة، وجاء الختام مع عرض فني لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني، قدمت خلاله باقة متميزة من الأغنيات التي تعتمد على الإيقاع، منها "آه يا ليل"، "أما براوة"، "عاللي جرى"، "طاير يا هوا"، وميدلي لأجمل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم وسط تفاعل كبير من الحضور.

ويستقبل معرض "دمنهور السادس للكتاب " رواده يوميا حتى الخامس من أكتوبر المقبل من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، وتشارك به هيئة قصور الثقافة بمجموعة متنوعة من أحدث الكتب والإصدارات بأسعار مخفضة للجمهور، هذا إلى جانب الورش الفنية وعروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية التي تقدم يوميا في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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