محافظ القليوبية يشهد طابور الصباح وتحية العلم في أول يوم دراسي

شَهِدَ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد طابور الصباح وتحية العَلَمْ في أول يوم دراسي للعام الجديد، وذلك خلال جولة ميدانية للإطمئنان على إنتظام سير العملية التعليمية بالمدارس مع بداية أول يوم دراسي للعام الجديد، وتضمنت الجولة ثلاث مدارس، وحرص "المحافظ" على حضور طابور الصباح وأداء تحية العَلَمْ بالمدرسة الفندقية بمدينة بنها، وخلال كلمته في الإذاعة المدرسية، قدَّم التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وبمناسبة ذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، والمَولد النبوي الشريف.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن النظام الجديد للتعليم يعتمد على التنتظام بالمدرسة والحضور، لما يتضمنه من تقييم عن طريق درجات للحضور ودرجات أخرى للسلوك والإنتظام، وكذلك الأنشطة المُتعددة التي ستؤدي إلى تعزيز الثقة بالنفس، وتُنمي المهارات في شتى المجالات.

واستكمل محافظ القليوبيةجولته بمدينة بنها بتفقد المدرسة اليابانية ومدرسة المكفوفين، مُتفقداً عدداً من الفصول الدراسية، للاطمئنان على حسن سير الدراسة، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.

وأكد "الهجان" بأن أبناءنا الطلاب أمانة فى أعناقنا جميعاً، وأن المُعلِم وإدارة المدرسة محورين رئيسيين فى العملية التعليمية، مؤكداً بضرورة الإهتمام والمتابعة لهم خلال سنواتهم التعليمية، كونهم شباب مصر القادم حاملين علي أكتافهم مستقبل وطنهم ووضعه في مصاف الدول المتقدمة بالعلم والعمل والأجتهاد، مِشيراً إلي أن المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، لن تدخر أى جهد لتوفير كافة وسائل وسبل الراحة والدعم للطلاب داخل جميع المدارس.

الجدير بالذكر أن المحافظة استعدت للعام الدراسي الجديد ، من خلال استقبال عدد (١,566083) طالباً وطالبة علي مستوى المحافظة، بإجمالي عدد (2689) مدرسة وعدد فصول (31366)، وذلك بإجمالي معلمين وإداريين (84061)، في مختلف المراحل التعليمية.

جولة محافظ القليوبية

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