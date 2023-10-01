زيلينسكي: لن يتمكن أحد من وقف الصمود الأوكراني

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 10:54 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لن يتمكن أحد من إيقاف الصمود والشجاعة الأوكرانيبن.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله - في خطاب عبر الفيديو من العاصمة الأوكرانية كييف؛ بمناسبة (يوم المدافعين) - "إن الأوقات الصعبة جعلتنا أقوياء.. والأقوياء يقربون أوقات الانتصارات خطوة بخطوة اليوم، غدا، في كل يوم وكل دقيقة".

وأضاف "لا ينبغي لأحد ولن يتمكن أحد من إيقاف صمود أوكرانيا وجلدها وإصرارها وشجاعتها، فهي ليس لديها "تاريخ انتهاء الصلاحية"، أو "تاريخ انتهاء" أو نقطة يتوقف بعدها الأوكرانيون عن المقاومة والقتال، باستثناء نقطة واحدة هي (انتصار أوكرانيا)".