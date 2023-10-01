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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تركيا: هجوم إرهابي يستهدف مقر مديرية الأمن بوزارة الداخلية

موقع الحادث
موقع الحادث
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كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا ، اليوم الأحد، أن إرهابيا أقدم على تفجير نفسه فيما تم استهداف إرهابي آخر وسط أنقرة، وفقا لما أوردته "فضائية سكاي نيوز".

وأفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب مقر البرلمان.

وقال مراسل العربية، إن السلطات أغلقت الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان في أنقرة.جاء في بيان لوزارة الداخلية أنه في حوالي الساعة 09:30، قام إرهابيان بتنفيذ عملية اعتداء بواسطة سيارة تجارية خفيفة أمام بوابة وزارة الداخلية - إدارة الأمن العام.

وأضاف المصدر "أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه، بينما تم تعطيل الإرهابي الآخر".

خلال تبادل إطلاق النار، أصيب اثنان من أفراد الأمن بجروح طفيفة.

وذكر البيان أن الجهود الحثيثة في مكافحة الإرهاب تستمر حتى يعود الهدوء بشكل كامل

https://x.com/sputnik_TR/status/1708377178776195560?s=20

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وزير الداخلية التركي إرهابيا استهداف إرهابي وسط أنقرة انفجار في العاصمة التركية أنقرة مقر البرلمان
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