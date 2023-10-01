تركيا: هجوم إرهابي يستهدف مقر مديرية الأمن بوزارة الداخلية

كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا ، اليوم الأحد، أن إرهابيا أقدم على تفجير نفسه فيما تم استهداف إرهابي آخر وسط أنقرة، وفقا لما أوردته "فضائية سكاي نيوز".

وأفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب مقر البرلمان.

وقال مراسل العربية، إن السلطات أغلقت الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان في أنقرة.جاء في بيان لوزارة الداخلية أنه في حوالي الساعة 09:30، قام إرهابيان بتنفيذ عملية اعتداء بواسطة سيارة تجارية خفيفة أمام بوابة وزارة الداخلية - إدارة الأمن العام.

وأضاف المصدر "أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه، بينما تم تعطيل الإرهابي الآخر".

خلال تبادل إطلاق النار، أصيب اثنان من أفراد الأمن بجروح طفيفة.

وذكر البيان أن الجهود الحثيثة في مكافحة الإرهاب تستمر حتى يعود الهدوء بشكل كامل

https://x.com/sputnik_TR/status/1708377178776195560?s=20