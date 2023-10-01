النائبة ندى ثابت تزكي ترشيح السيسي لفترة جديدة

وقعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، على نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن جموع الشعب المصري العظيم يثق في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، وكذلك المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها كافة محافظات الجمهورية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نهض بالدولة المصرية، وأحدث طفرة كبيرة في كافة القطاعات، لعل أبرزها قطاع الصحة الذي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، نتج عنه توفير رعاية صحية شاملة لجميع أبناء الشعب المصري.

واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "أعلن دعمي وتأييدي لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لتحقيق أحلام وطموحات المصريين، والحفاظ على استقرار الدولة المصرية".

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