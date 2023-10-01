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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

النائبة ندى ثابت تزكي ترشيح السيسي لفترة جديدة

النائبة ندى ألفي
النائبة ندى ألفي ثابت
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وقعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، على نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن جموع الشعب المصري العظيم يثق في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، وكذلك المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها كافة محافظات الجمهورية. 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نهض بالدولة المصرية، وأحدث طفرة كبيرة في كافة القطاعات، لعل أبرزها قطاع الصحة الذي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، نتج عنه توفير رعاية صحية شاملة لجميع أبناء الشعب المصري.

واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "أعلن دعمي وتأييدي لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لتحقيق أحلام وطموحات المصريين، والحفاظ على استقرار الدولة المصرية".  

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النائبة ندى ألفي ثابت مجلس النواب الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية عاجل
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