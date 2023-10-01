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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بكورونا قبل أسبوعين من الانتخابات

رئيس الوزراء النيوزيلندي
رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز
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قال مكتب رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، اليوم الأحد، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا وسيعمل عن بعد أثناء عزله، وذلك قبل أسبوعين فقط من الانتخابات العامة التي يواجه فيها حزب العمال صعوبات، بحسب وكالة "رويترز"، ونقلا عن "القاهرة الإخبارية".

وسيبتعد هيبكنز على نحو مؤقت عن حملة الانتخابات التي تجرى في 14 أكتوبر، بسبب إصابته.

ويتراجع حزب العمال في استطلاعات الرأي، إذ يتقدم الحزب الوطني الذي ينتمي إلى يمين الوسط بنسبة تتراوح بين 31.9 و26.5% في استطلاع حديث للرأي.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن هيبكنز يعاني من أعراض البرد والأنفلونزا التي بدأت السبت، وسيُعزل لمدة 5 أيام أو حتى تظهر نتيجة اختبار سلبية.

وجاء في البيان، إنه سيواصل الأعمال التي يمكنه القيام بها عبر تطبيق زووم.

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