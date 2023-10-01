كولر يستعجل التقرير الطبي لـ"السولية"

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تقريرا من أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، عن حالة عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق، وموعد عودته للانتظام في التدريبات الجماعية بعد الأشعة الأخيرة التي أجراها اللاعب.

ومن المقرر أن ينتظم عمرو السولية، في التدريبات الجماعية لفريقه بعد 15 يوماً، حيث اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من تمزق العضلة الخلفية، والذى أبعده عن مباريات المارد الأحمر منذ نهاية الموسم الماضي.

وتسببت الإصابة في تعطيل عمرو السولية عن خوض فترة الإعداد برفقة الأهلي بشكل طبيعي، رغم قرار الجهاز الفني باصطحاب اللاعب للنمسا لتنفيذ برنامجه التأهيلي برفقة الفريق.

وكان السولية قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أيضا أبعدته عن المشاركة في الجزء الأخير من الموسم.

وخاض الأهلي هذا الموسم؛ 4 لقاءات جاءت كالتالي: مباراة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي، والمصري البوسعيدي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، والثالثة والرابعة مع فريق سان جورج الإثيوبي بذهاب وإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.