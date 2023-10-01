انتظام الطلاب في أول ايام العام الدراسي الجديد بجنوب سيناء

شهدت مدارس محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، انتظام الطلاب في أول أيام العام الدراسى الجديد، 2023/2024، حيث أدى الطلاب فى جميع المدارس قبل قليل مراسم طابور الصباح، وهنأ مديرو المدارس الطلاب بالعام الدراسي ورحبوا بالطلاب الجدد، كما حثوا الطلاب على الحفاظ على الحضور والانضباط يوميًا داخل المدارس والالتزام بالزى المدرسي ومواعيد الحضور والانصراف من المدارس، كما طالب مديرو المدارس التلاميذ بالجد والاجتهاد فى دروسهم لتحقيق التفوق العلمي والدراسي وضرورة الاستفادة من معلميهم بالمدارس .

وفي العاصمة طور سيناء، رصدت “البوابة نيوز” انتظام الدراسة بالمجمع الفني الذي يضم مدارس (الفندقية، والزراعة، والتجارة بنين)، وحرص طلاب الصف الأول على حضور طابور الصباح وتحية العلم والقاء النشيد الوطني ، بجانب الالتزام بالزي المدرسي.

من جانبه أكد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لافتا إلى أن المديرية تسعى طبقا للتوجيهات بتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بتهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب، و المعلمين، وذلك بمختلف المراحل وأنواع التعليم وخلال فترة سير العملية التعليمية؛ بهدف تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه يبلغ عدد الطلاب الملاحقين بمدارس المحافظة هذا العام ما يقرب من ٤٧ ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية مضيفا أنه تم التأكيد بتخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب بالصفوف الأولى واليوم الثاني يخصص لباقي الصفوف.

وأكد أنه وجه مديري الإدارات بالتواجد بالمدارس مع بداية العام الدراسي لضمان انتظام سير العملية التعليمية، مع ضرورة التأكيد لدى المتابعين والموجهين على غرس التربية الايجابية وقيم المواطنة والولاء والانتماء والالتزام بتحية العلم بطابور الصباح من كافة أطراف العملية التعليمية.

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