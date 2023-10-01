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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

محمد مويزو يفوز بالانتخابات الرئاسية في جزر المالديف

الدكتور محمد مويزو
الدكتور محمد مويزو
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فاز مرشح ائتلاف الحزب التقدمي لجزر المالديف وحزب المؤتمر الوطني الشعبي الدكتور محمد مويزو، في الانتخابات الرئاسية في جزر المالديف بعدما حصل على 53.8% من الأصوات.

وذكرت صحيفة "أفاز أون لاين" المالديفية أنه في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت أمس السبت، حافظ الدكتور مويزو على تقدمه، وحقق الفوز في نهاية المطاف بنسبة 53.8% من الأصوات، فيما حصل الرئيس إبراهيم محمد صليح على 46.2%.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت 9 سبتمبر الماضي، برز الدكتور مويزو كالمنافس الأول على سبعة آخرين بنسبة 46.06% من الأصوات، في حين حصل الرئيس الحالي صليح على ثاني أعلى عدد من الأصوات بنسبة 39%.

وولد الدكتور محمد مويزو في 15 يونيو 1978، ويبلغ من العمر حاليًا 45 عامًا.

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جزر المالديف الانتخابات الرئاسية في جزر المالديف الدكتور محمد مويزو
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