مسرح عرائس وبوابات بالونات في أول يوم دراسي بدمياط

قررت مدارس إدارة دمياط التعليمية الجديدة في محافظة دمياط استقبال الطلاب في أول يوم دراسي بطريقة جذابة ومختلفة، حيث تم تنظيم مسارح العرائس في المدارس وتقديم مسرحيات كوميدية للاطفال وسط الأغاني والأجواء الاحتفالية في محافظة دمياط وتوزيع البالونات على الطلبة.

كما استقبلت مدارس إدارة دمياط التعليمية طلابها بتوزيع البالونات والهدايا والحلوى على الطلبة والأطفال في أول أيام العام الدراسي الجديد.

كما تم وضع بوابات من البالونات في مداخل العديد من المدارس احتفالا بانطلاق العام الدراسي الجديد.

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد أنه فتحت ١١٢١ مدرسة أبوابها لاستقبال الطلاب في محافظة دمياط في أول أيام العام الدراسي الجديد على مستوى المحافظة في دمياط، وتم استقبال طلاب الصفوف الأولى أيضًا .

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بقيادة المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط ومديري الإدارات التعليمية في دمياط لمتابعة اليوم الدراسي بدءاً من حضور طابور الصباح.

فيما وقد تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع مديرية التربية والتعليم، خطتها لضمان انتظام سير اليوم الدراسى وتوفير مناخ آمن وملائم للطلاب و وضع الجداول و القوائم بالفصول وتوزيع الكتب الدراسية، حيث أكدت على ضرورة المرور الميدانى على المدارس للتأكد من الالتزام بتلك الخطة وتواجد المعلمين والعاملين بالمدارس .

هذا ويشار إلى اعلان محافظ دمياط لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة منذ اسبوعين وذلك لاتمام كافة الاستعدادات بالمدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات .

كما انطلق العام الدراسي الجديد أمس السبت في ٨٤ مدرسة في محافظة دمياط دمياط بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتورة منال عوض محافظ دميـاط.

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