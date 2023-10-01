محافظ دمياط : 1121 مدرسة فتحت أبوابها في أول يوم دراسي

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد أن ١١٢١ فتحت مدرسة أبوابها لاستقبال الطلاب في محافظة دمياط في أول أيام العام الدراسي الجديد على مستوى المحافظة في دمياط، وتم استقبال طلاب الصفوف الأولى أيضًا .

وقالت محافظ دمياط أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بقيادة المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط ومديري الإدارات التعليمية في دمياط لمتابعة اليوم الدراسي بدءاً من حضور طابور الصباح.

وتابعت " الدكتورة منال عوض " محافظ دمياط مع مديرية التربية والتعليم، خطتها لضمان انتظام سير اليوم الدراسى وتوفير مناخ آمن وملائم للطلاب و وضع الجداول و القوائم بالفصول وتوزيع الكتب الدراسية، حيث أكدت على ضرورة المرور الميدانى على المدارس للتأكد من الالتزام بتلك الخطة وتواجد المعلمين و العاملين بالمدارس .

هذا ويشار إلى اعلان محافظ دمياط لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة منذ اسبوعين وذلك لاتمام كافة الاستعدادات بالمدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات .

كما انطلق العام الدراسي الجديد أمس السبت في ٨٤ مدرسة في محافظة دمياط دمياط بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتورة منال عوض محافظ دميـاط.

ومن جانبه اكد المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن جميع مدارس المحافظة استعدت لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م،

واوضح "وكيل الوزارة" أنه بدأت أمس السبت ٨٤ مدرسة تعمل بنظام الفترتين والفترة الممتدة، لطلاب الصفوف الأولى فقط " الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي عام وفني حيث تابع المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط.

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