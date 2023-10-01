انتظام الطلاب بمدارس الشرقية في أول يوم دراسي

استقبلت مدارس محافظة الشرقية صباح اليوم الطلاب في اول يوم من العام الدراس الجديد وسط حالة من الفرحة العارمة بين الطلاب واولياء الامور الذين تجمعوا امام المدارس التي تزينت بالاعلام.

واكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن مدارس المحافظة تستقبل مليون و900 الف طالب وطالبة بكافة المراحل الدراسية موزعين علي حوالي 5 آلاف مدرسة.

واضاف انه تم تخصيص أرقام تليفونات: "01559654399 & 01123410671 & وذلك لتلقى شكوى أولياء الأمور فى حالة وجود أى معوقات تعوق انتظام سير العملية التعليمية بالإضافة إلى تحديد موعد مناسب لاستقبال أولياء الأمور ويعلن ذلك فى طابور الصباح ولوحة الإعلانات بالمدرسة حتى ينقله الطلاب لأولياء أمورهم.

واشار الي انتظام طلاب الصفوف الاولي من جميع المراحل في أول يوم دراسي حيث تم تخصيص اليوم الأول لطلاب الصف الأول من كل مرحلة.

ولفت الي أنه تم الاستعداد للعام الدراسى الجديد بتشكيل لجان مرور للتأكد من القيام بأعمال الصيانة الكاملة بها وجاهزيتها لاستقبال الطلاب وكذلك التنسيق مع رؤساء المدن لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين وعدم السماح بتواجد وكافيتريات وكافيهات وباعة جائلين بمحيط المدارس حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والتنبيه علي مدراء المدارس بتنظيم عملية دخول التلاميذ صباحًا وكذلك خروجهم بعد إنتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول أى شخصية للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة بالإضافة إلى مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بالمدارس. وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أعلن عن جاهزية 56 مدرسة جديدة تستوعب 595 فصلًا وبتكلفة 349 مليون جنيه لدخول الخدمة واستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد وكذلك الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة ل 74 مدرسة بتكلفة 144 مليون جنيه بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال إنشاء 48 مدرسة تستوعب 608 فصل بتكلفة 280 مليون جنيه وتطوير 59 مدرسة بتكلفة 79 مليون جنيه ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز الحسينية.