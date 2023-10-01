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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. تظاهر الآلاف في سويسرا للمطالبة بمكافحة تغير المناخ

مظاهرات حاشدة في
مظاهرات حاشدة في سويسرا
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عرضت فضائية يورو نيوز عربية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد تظاهر آلاف الأشخاص السبت في شوارع العاصمة السويسرية برن، للمطالبة بحماية أكثر فعاليّة للمناخ وبمزيد من "العدالة المناخية"، في تحرّك نظّم قبل أقل من شهر من الانتخابات البرلمانية.

وأشار منظمو التظاهرة المنضوون تحت "تحالف المناخ السويسري" إلى أن "الغضب من التقاعس على صعيد السياسة المناخية والعواقب المدمرة والفتاكة لأزمة المناخ، حشَد مجموعات من كل الأعمار والآفاق".

ويطالب المتظاهرون بوضع حد لتدمير البيئة واحترام الأهداف المناخية لاتفاق باريس. ورفعوا لافتات كتب عليها "لا كوكب ، لا صحة" و"العدالة المناخية الآن!"، و"أوقفوا الجنون".

بحسب المنظمين، بلغ عدد المتظاهرين 60 ألفاً، لكن الشرطة كعادتها لم تعط أي تقديرات للعدد.

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سويسرا ظاهرة تغير المناخ
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