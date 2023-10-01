بالفيديو.. تظاهر الآلاف في سويسرا للمطالبة بمكافحة تغير المناخ

عرضت فضائية يورو نيوز عربية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد تظاهر آلاف الأشخاص السبت في شوارع العاصمة السويسرية برن، للمطالبة بحماية أكثر فعاليّة للمناخ وبمزيد من "العدالة المناخية"، في تحرّك نظّم قبل أقل من شهر من الانتخابات البرلمانية.

وأشار منظمو التظاهرة المنضوون تحت "تحالف المناخ السويسري" إلى أن "الغضب من التقاعس على صعيد السياسة المناخية والعواقب المدمرة والفتاكة لأزمة المناخ، حشَد مجموعات من كل الأعمار والآفاق".

ويطالب المتظاهرون بوضع حد لتدمير البيئة واحترام الأهداف المناخية لاتفاق باريس. ورفعوا لافتات كتب عليها "لا كوكب ، لا صحة" و"العدالة المناخية الآن!"، و"أوقفوا الجنون".

بحسب المنظمين، بلغ عدد المتظاهرين 60 ألفاً، لكن الشرطة كعادتها لم تعط أي تقديرات للعدد.