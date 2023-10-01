برلماني: الرئيس السيسي قادر على تحقيق التنمية الشاملة لمصر وشعبها

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كلمته أمام مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز» والتي شملت حديثه عن الدولة المصرية قبل 2011 وحجم الإنجازات التي حدثت في عهده منذ 2014.

وقال "مسعود " فى بيان له اصدره اليوم : إن كلمة الرئيس السيسى والفيلم الذى تم عرضه أمام المؤتمر وتضمن بلغة الارقام ما تم انجازه من نجاحات كبيرة ومشروعات قومية عملاقة اطلقها الرئيس السيسى فى جميع انحاء البلاد يؤكد للرأى العام المصرى أن مصر تسير فى الطريق الصحيح، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الرئيس السيسى على تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات والمشروعات القومية العملاقة والتنمية الشاملة والمستدامة لمصر وشعبها .

وأشاد المهندس أمين مسعود بتأكيد الرئيس السيسي على أن رد فعل الشعب المصري على عملية الإصلاح كان مصدر فخر واعتزاز وعلى كل مصري داخل مصر وخارجها أن يرفع رأسه ويفتخر بهذا الأمر فما مر به المصريون لم يكن معاناة، بل هو عملية سيجنى ثمارها أبناء الشعب والأجيال القادمة، وكان المواطن المصري مثله مثل الجندي الذي يحارب ويدافع عن بلاده، فالجهاد والقتال ليس في الحروب فقط مؤكداً أن هذه الكلمات النابعة من قلب وعقل القيادة السياسية لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

ووجه المهندس أمين مسعود تحية من القلب على الرسالة الانسانية والعظيمة من الرئيس السيسى لأسر الشهداء والتي قال فيها : إن كل أم وزوجة وابنة وأسرة فقدت شهيدًا، لا يجب أن يحزن فما قمن به يعد أمرًا عظيمًا، وما قام به الشعب المصري أمر كبير لمساعدة نفسه، مؤكداً أن شهداء مصر الأبرار واسرهم دائماً فى قلب وعقل الرئيس السيسى وكل المصريين فلن ننسى أبداً تضحياتهم واعمالهم الباسلة والعظيمة من أجل الحفاظ على امن واستقرار مصر وشعبها.