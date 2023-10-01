الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتعزيز شراكتها مع نيجيريا

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 09:03 ص

أكدت الولايات المتحدة التزامها بتعزيز شراكتها مع نيجيريا ومواصلة العمل معًا لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وحماية حقوق الإنسان ومكافحة انعدام الأمن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد بمناسبة يوم نيجيريا الوطني: "نشيد بنيجيريا لقيادتها الإقليمية والعالمية، بما في ذلك جهودها لحماية الديمقراطية وتعزيزها".

وأضاف: "لقد قامت الولايات المتحدة ونيجيريا ببناء شراكة قوية تقوم على قيمنا المشتركة وسعينا المشترك لتحقيق عالم أكثر سلاما وازدهارا وأمنًا"، معربا عن تطلعه إلى "تعميق شراكتنا الوثيقة وتعزيز أهدافنا المشتركة في العام المقبل".

واختتم البيان بالقول: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب نيجيريا بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لاستقلاله.