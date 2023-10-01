سفارة أفغانستان في الهند تعلق عملها بسبب نقص الموظفين والموارد

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 08:58 ص

أعلنت سفارة أفغانستان في الهند أنها ستعلق عملياتها اعتبارا من اليوم /الأحد/ مرجعة السبب وراء ذلك إلى نقص الدعم المقدم من الحكومة الهندية وعدم قدرتها على خدمة مصالح أفغانستان والقيام بواجباتها بشكل فعال بالإضافة إلى نقص الموظفين والموارد.

وقالت السفارة الأفغانية - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنها اتخذت هذا القرار الصعب بعد تفكير متأن، مع الأخذ في الاعتبار العلاقات والصداقة طويلة الأمد بين كابول ونيودلهي.

وأضافت السفارة الأفغانية - في بيان صادر عنها - "ببالغ الحزن والأسف وخيبة الأمل تعلن سفارة أفغانستان في نيودلهي هذا القرار بوقف عملياتها"، كما أوضحت أن الظروف غير المتوقعة أدت إلى انخفاض كبير في عدد موظفي السفارة ومواردها مما يزيد من صعوبة مواصلة العمل.

يشار إلى أن الهند لم تعترف حتى الآن بحكومة طالبان في أفغانستان.. وطالبت بتشكيل حكومة شاملة ومنع استخدام الأراضي الأفغانية للقيام بأنشطة إرهابية ضد أي بلد.