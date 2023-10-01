أوكرانيا: الجيش الروسي يفقد 20 وحدة من معداته العسكرية في اتجاه تافريا

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 08:58 ص

أعلن قائد المجموعة العملياتية والاستراتيجية في اتجاه منطقة تافريا الجنرال أولكسندر تارنافسكي أن الجيش الروسي فقد ما يقرب من 250 شخصا بين قتيل ومصاب و20 وحدة من معداته العسكرية جراء اشتباكات عسكرية مع الجيش الأوكراني في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن تارنافسكي قوله - في تصريح له - "العمل القتالي لقوات الدفاع مستمر في اتجاه تافريا. وفي الإجمالي، خلال ال(24) ساعة الماضية، هاجم العدو مواقعنا 23 مرة وشن 717 ضربة و23 غارة جوية".

وأضاف تارنافسكي أنه في الوقت نفسه، نفذت وحدات المدفعية التابعة لقوات الدفاع في اتجاه تافريا 1236 مهمة نارية خلال النهار. وتكبد الروس خلال أمس 248 شخصا منهم 84 قتيلا و163 مصابا وأسير واحد".

وبحسب تارنافسكي، تم تدمير 20 وحدة من المعدات العسكرية للروس، منهم على وجه الخصوص دبابة واحدة و3 مركبات قتالية و8 أنظمة مدفعية ومدافع هاون ونظام مضاد للدبابات و4 طائرات بدون طيار و3 مركبات و3 مستودعات ذخيرة.