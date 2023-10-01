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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: قوات الدفاع تشن 17 غارة على قوات ومعدات عسكرية روسية

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الأحد أن قوات الدفاع الأوكرانية شنت 17 غارة على قوات روسية ومجموعات الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لهم و8 غارات على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات خلال ال(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الهيئة - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل - قوله "إن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل الدفاع في شرق وجنوب أوكرانيا، وتنفذ عمليات هجومية في اتجاه بلدة ميليتوبول وعمليات هجومية في اتجاه باخموت وتكبد العدو خسائر كبيرة وتحرر الأراضي المحتلة مؤقتا خطوة بخطوة، وتكتسب موطئ قدم على "الخطوط المحققة".

وأضاف البيان أن 38 اشتباكا قتاليا جرى خلال الـ 24 ساعة الماضية. وفي الإجمالي، شن الروس 8 ضربات صاروخية و99 غارة جوية و45 هجوما من طراز MLRS على مواقع القوات الأوكرانية والأهداف المدنية. كما شنت روسيا هجوما آخر على أوكرانيا باستخدام حوالي 40 طائرة بدون طيار من طراز شاهد 136/131 من الجنوب.

وتابع أن قوات ووسائل الدفاع الجوي دمرت 30 طائرة بدون طيار من طراز شاهد في مناطق أوديسا وميكوليف وفينيتسا. ونتيجة للهجمات الروسية، لسوء الحظ، قتل وأصيب مدنيون ودمرت وتضررت مباني سكنية خاصة وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية.

وأوضح بيان الأركان الأوكرانية "أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل القيام بعملية هجومية في اتجاه ميليتوبول وعمليات هجومية في اتجاه باخموت، مما يتسبب في خسائر في القوى البشرية والمعدات لقوات روسيا، مما يؤدي إلى إرهاق الجيش الروسي على طول خط المواجهة بأكمله".

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أوكرانيا أنظمة الصواريخ المضادة قوات روسية
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