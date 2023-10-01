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الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

الذهب
الذهب
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تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، 1 أكتوبر 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2463 جنيها للبيع و2474 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2155 جنيها للبيع و2165 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1847 جنيها للبيع و1856 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1437 جنيها للبيع و 1443 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهبب نحو 17.24 ألف جنيه للبيع و 17.32 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 76.6 ألف جنيه للبيع و 67.95 جنيه للشراء.

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

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أسعار الذهب الذهب اليوم
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